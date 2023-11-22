وأشادت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل لإعلان الهدنة بما يفضى إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية".

ودعت الوزارة إلى "استمرار الجهود لضمان تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل آمن ومستدام، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة فى إقامة دولته المستقلة".