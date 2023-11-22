ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الحكومة القول إن اليابان قدمت احتجاجا عبر سفارتها في بكين على إطلاق الصاروخ، قائلة إنه ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر استخدام بيونج يانج لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في اليابان نتيجة الإطلاق، مضيفا أن المقذوف انقسم إلى عدة أجزاء، وحلق فوق مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.

وأوضح ماتسونو أن جزءا من المقذوف سقط في بحر الصين الشرقى، على بعد حوالي 350 كيلومترا قبالة شبه الجزيرة الكورية، في حوالي الساعة 10:50 مساء، بينما سقط جزء آخر في المحيط الهادئ على بعد حوالي 1200 كيلومتر جنوب غرب جزيرة أوكينوتوري في أقصى جنوب اليابان في حوالي الساعة 10:57 مساء.

وقال هيرويوكي ميازاوا، النائب الأول لوزير الدفاع الياباني، إن اليابان ما زالت تحلل ما إذا كان الإطلاق ناجحا.

وتابع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين في مكتبه "إنه وضع خطير تتعرض فيه سلامة شعبنا للخطر، لقد احتجنا بشدة بالفعل لدى كوريا الشمالية وأدننا عملية الإطلاق بأشد العبارات الممكنة"، مضيفا أن اليابان ستنسق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن كيفية الرد.

وجاء إطلاق الثلاثاء بعد محاولتين فاشلتين قامت بهما بيونج يانج هذا العام لوضع قمر صناعي للاستطلاع العسكري في مداره.