اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تلتقي وزيرة خارجية فرنسا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:01 م
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تلتقي وزيرة خارجية فرنسا لقاء اللجنة الوزارية مع وزير الخارجية الفرنسية
أ ش أ

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التقى أعضاء اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عقب لقائهم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بباريس.


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس - توتير سابقا) - "أعضاء اللجنة العربية الإسلامية يلتقون مع وزيرة خارجية فرنسا عقب لقائهم بالرئيس الفرنسى ماكرون فى باريس".


وتضم اللجنة: وزير الخارجية سامح شكري، ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية. 


وتعد باريس هي المحطة الرابعة لجولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة، وكان الوزراء قد قاموا بزيارة الصين وروسيا والمملكة المتحدة.







اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

فرنسا

وزارة الخارجية الفرنسية

سامح شكرى

مصر

أحمد أبو الغيط

السعودية

الأردن



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