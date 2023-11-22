اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بـ 5 محافظات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:33 م
القومى للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بـ 5 محافظات حملة طرق الأبواب "احميها من الختان"
كتب محمود راغب

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نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفرالشيخ والمنوفية، والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
 
واستهدفت الحملة عددا من السيدات والرجال والأطفال بعدد من قرى ومراكز المحافظتين.
 
وشارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالاذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و أطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

 







القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

ختان الإناث

الختان



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