العاملون بالمالية والضرائب والجمارك يتقدمون بوثيقة عهد ووعد للمرشح الرئاسي "السيسي"

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

تقدم العاملون بالمالية والضرائب والجمارك بوثيقة عهد ووعد للحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، تحمل في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة القادمة.

قدم الوثيقة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



وفيما يلي نص الوثيقة :

تتشرف النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن تتقدم للحملة الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوثيقة عهد ووعد بإسمها وبإسم العاملين بالقطاعات الثلاثة، تحمل في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة.

إن العاملين بوزارة المالية ومصالحها يعدون من عمال وموظفي مصر، وإن الدور الذي يقومون به باعتبارهم حماة المال العام فيما يقومون به من رقابة على كافة أجهزة الدولة، فضلا عن قيامهم بتحصيل موارد الدولة كونهم معنيين بتحصيل ما يقرب من 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ومن هذا المنطلق يتجلى دورهم في حسن إدارة المال العام وكفاءة وتعظيم تخصيص موارد الدولة، وتحقيق مستهدفات الدولة الحديثة، وذلك في ظل الأحداث المتلاحقة التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع.

إلا أن الدور الفاعل والإدارة المحترفة والاستجابة للتغيرات السريعة كان مقوم أساسي في اكساب الاقتصاد الوطني المرونة والحد من أثر الصدمات الخارجية.

وقد قررت النقابة العامة تقديم هذه الوثيقة، بعد أن أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس بأن الحملة ستوقع وثيقة مع النقابات ترسم من خلالها طبيعة العمل في المستقبل.

وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن لديها الثقة الكاملة في انحياز الرئيس لعمال مصر، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم لهذه الفئة التي تزيد عن الثلاثين مليون عامل في كافة قطاعات الدولة، استمرارا لمسيرته المشرفة مع عمال مصر عن الفترة الماضية، وعلى أن تكون الفترة المقبلة بدءاً من 2024 عام التفاؤل والأمل والعمل والتحديات لاستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وحياة كريمة تنقل مصر تنقل مصر نقلة حضارية تكتب في تاريخ أمتنا الحديث.

· نعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة المحافظة على المال العام،وإعلاء مبدأ الرقابة الحاكمة والرشيدة على مؤسسات الدولة.

· إرساء العدالة الضريبية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يكفل العدالة والإنصاف لكافة أطياف المجتمع.

· المشاركة في المحافظة على منافذ مصر البرية والبحرية والجوية جنبا إلي جنب مع إخواننا في القوات المسلحة والشرطة المصرية.

· العمل الدؤوب على تحقيق معدلات الأداء المستهدفة والمرضية في العمل بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي، وكذا متطلبات التنمية على مستوى كافة قطاعات وأجهزة الدولة.

· العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإسهام في تنمية موارد أجهزة الدولة وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم العائد على المنفق منها.

· العمل على تحقيق المؤشرات المالية المرضية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة.

· العمل علي التوسع في استخدام النظم المميكنة والتحول الرقمي بما يضمن توفير ودقة البيانات لمتخذي القرار.

· العمل المتواصل مع كافة قطاعات الدولة المصرية، وشعب مصر العظيم في الوقوف معكم وندعمكم سيادة الرئيس من أجل حماية الأمن القومي المصري من أية مخاطر وتحديات حالية أو محتملة على جميع حدود مصر.