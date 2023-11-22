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الصحة العالمية: تفشى الكوليرا والحصبة وحمى الضنك فى السودان بسبب الصراع

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:27 م
الصحة العالمية: تفشى الكوليرا والحصبة وحمى الضنك فى السودان بسبب الصراع منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية في السودان، إن الصراع في السودان أثر على الحصول على المياة النظيفة، وهناك تفشى للكوليرا، و7 من 18 ولايات  بتفشى فيها الكوليرا، بالإضافة إلى ضعف المدن الصحية، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسكان وإعادة ظهور الحصبة والملاريا وحمى الضنك.
 
هناك 21 عيادة متنقلة لتقديم اللقاحات للأطفال وعلاج الأمراض الأساسية والمزمنة، وترصد الأمراض وتستخدم هذه المعلومات للاستفادة بها في دعم السودان.
 
شارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط و الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية فى السودان.






الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

الصحبة

الكوليرا

مؤتمر صحفى



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