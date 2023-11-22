الصحة العالمية: تفشى الكوليرا والحصبة وحمى الضنك فى السودان بسبب الصراع

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، المكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية في السودان، إن الصراع في السودان أثر على الحصول على المياة النظيفة، وهناك تفشى للكوليرا، و7 من 18 ولايات بتفشى فيها الكوليرا، بالإضافة إلى ضعف المدن الصحية، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسكان وإعادة ظهور الحصبة والملاريا وحمى الضنك.

هناك 21 عيادة متنقلة لتقديم اللقاحات للأطفال وعلاج الأمراض الأساسية والمزمنة، وترصد الأمراض وتستخدم هذه المعلومات للاستفادة بها في دعم السودان.