الصحة العالمية: إرسال بعثة من المنظمة وأطباء بلا حدود لإجلاء المرضى من غزة

كتبت أمل علام

قال الدكتورأحمد المنظرى، المدير الاقليمى لشرق المتوسط ، خلال مؤتمر صحفي لحالات الطوارئ الصحية بالإقليم، إن المنظمة تدعو إلى إنهاء الصراع وحماية المرضى في غزة، موضحا، إنه يجب السماح بدخول المساعدات دون توقف.

من جانبه، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم نقل 33 طفلا من الأطفال الخدج "المبتسرين" إلى مصر من مستشفى الشفاء، لعلاجهم في مصر، ونامل أن تتمكن المستشفيات من العمل بشكل جيد وفى ظل منظومة قوية.

وأكد، إن منظمة الصحة العالمية، تحاول نقل المرضى من عدد من المستشفيات وفريق العمل في غزة لتوفيرالاجلاء بأمان، مؤكدا، إن هناك بعثة لمساعدة الهيئات الأخرى وهى من أطباء بلا حدود وتساعد هذه البعثة في اجلاء المرضى المصابين بالفشل الكلوى وأمراض بالعمود الفقرى، موضحا، إن هناك زملاء قتلوا وهناك بعثة لتقييم الوضع في المستشفى الأهلى لتقديم يد المساعدة والمستشفى الإندونيسي فإنه تم نقل عدد من المرضى ونحن على اتصال بهم ونحاول أن نقدم المساعدات على مدى الأيام المقبلة.

يذكر، إن المؤتمر الصحفى عقد اليوم الأربعاء، عن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط، و تناول المؤتمر الوضع الصحى فى غزة والأمراض التى يمكن أن تتفشي، كما استعرض المؤتمر الوضع الصحى فى السودان.

شارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في السودان.