اليوم السابع
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الرئيس السيسي يودع العاهل الأردني عقب زيارته للقاهرة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:58 م
الرئيس السيسي يودع العاهل الأردني عقب زيارته للقاهرة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذى غادر مطار القاهرة بعد زيارة سريعة إلى القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة اليوم.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.
 
ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.






السيسي

العاهل الاردني

مصر

القاهرة

الاردن




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