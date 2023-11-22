الرئيس السيسي يودع العاهل الأردني عقب زيارته للقاهرة

كتب سمير حسنى

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذى غادر مطار القاهرة بعد زيارة سريعة إلى القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة اليوم.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.