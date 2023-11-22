الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء فى الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية").. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
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ضبط 3 تجار عملة فى السوق السوداء بالغربيةالإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:08 م
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