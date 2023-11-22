اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:34 م
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الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء فى الشرقية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:52 ص
الداخلية تضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء فى الشرقية جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالشرقية) وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية - محلية").. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.






أمن الشرقية

تجارة العملة

تاجر عملة

اخبار الحوادث

الإتجار فى النقد



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