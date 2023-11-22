اليوم السابع
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الداخلية تضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:58 ص
الداخلية تضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (3 أشخاص) .. وبحوزتهم (8,500 كيلو لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة"، وضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وطلقتين – كمية لمخدر الهيروين.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة زفتى ، وبحوزتهما (2,200 كيلو لمخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وضبط (عاطلان) بدائرة مركز شرطة القصاصين ، وبحوزتهما (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو – فرد محلى وطلقة.







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حشيش




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