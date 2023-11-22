وقال المتحدث : إن بلينكن يعتزم السفر إلى إسرائيل خلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن الوضع الراهن ، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

وكان بلينكن قد أعرب في وقت سابق اليوم عن ترحيبه باتفاق الهدنة الإنسانية ، الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ومدته أربعة أيام ، تفرج بمقتضاه حماس عن 50 امرأة وطفلا من بين المحتجزين لديها مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.