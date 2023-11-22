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الحسابات الفلكية: غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا الخميس 14 ديسمبر

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:00 ص
الحسابات الفلكية: غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا الخميس 14 ديسمبر استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا.
 
ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:33 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1445، هـ الموافق 2023/12/13 (يوم الرؤية).
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 22 دقيقة).
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (7 -  37 دقيقة)، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 2023/12/14.
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".






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