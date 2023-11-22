وأجرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - هذا التقييم بعد أن ادعت كوريا الشمالية أنها نجحت في وضع القمر الصناعي في مداره، في محاولتها الثالثة لإطلاق القمر الصناعي هذا العام.

وقد أطلقت بيونج يانج القمر الصناعي "ماليغيونغ-1" على نوع جديد من صاروخ "تشوليما-1" من موقع الإطلاق في "دونغ تشانغ-ري" على الساحل الغربي للبلاد في الساعة 10:42 مساء أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت الوكالة أن القمر الصناعى التقط صورا لقواعد عسكرية أمريكية في "غوام" وأرسلها إلى بيونج يانج.