الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لمدينة مصيف بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 261 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 2009 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم،لوحة قطاع رقم 6، بناء على المعاملة رقم 1161220020870 بتاريخ 27 يونيو 2022، وذلك لتعديل المنطقة الواقع بها ترخيص البناء، رقم 10 لسنة 2018 ليكون مطابقا للطبيعة، والملكيات على النحو التالي تعديل عرض الشارع الشرقي للمنطقة محل الطلب من عرض 21م ل 15م.

تعديل مسار المشاة عرض(3-7)، بالمخطط التفصيلي المعتمد، والواقع بالجهة الشرقية للقطعة، الصادر لها الترخيص المشار إليه، ويترك طبقا للطبيعة وبما لا يقل عن 2.50م.

تنفيذ الترخيص رقم 13 لسنة 2018م، طبقا لهذا التعديل والمطابق لما هو موجود على الطبيعة وفقاً لما ذكر بعاليه.

مراجعة وإعادة النظر في بيانات صلاحية الموقع المقدمة من أصحاب القطع، بالجهة الشرقية للموقع، الصادر عنه الترخيص المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء هذا التعديل، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، والواردة في المخطط التفصيلي، المعتمد لمدينة مصيف بلطيم.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ في 25 سبتمبر 2023، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة مصيف بلطيم، لوحة قطاع رقم 6، بناء على المعاملة رقم 1161220020870 بتاريخ 27 يونيو 2022، وذلك لتعديل المنطقة الواقع بها ترخيص البناء، رقم 10 لسنة 2018 ليكون مطابقا للطبيعة.

وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 162 لعام 2019، والمنتهي في توصياته، إلى عدم تنفيذ الترخيص رقم 13 لسنة 2018م، على الطبيعة لا بعد تعديل خريطة المخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم لتكون مطابقة للطبيعة، وطبقا للموقع المساحي، والطبيعة والمخطط التفصيلي،المعتمد لمدينة مصيف بلطيم، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.