الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل مخطط قرية العجوزين

كفر الشيخ - محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 261 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1743 بتاريخ 17 سبتمبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقرية العجوزين، التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين، مركز دسوق، شارع بعرض 4 م، بناء على المعاملة رقم 1154230104499 بتاريخ 28 فبراير 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 10/9/2023 والمرفق به محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة،المؤرخ في 9 أغسطس 2023م المتضمن تعديل المخطط التفصيلي لقرية العجوزين، التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين، مركز دسوق، شارع 4 م، بناء على المعاملة رقم 1154230104499 بتاريخ 28 فبراير 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.