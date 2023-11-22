اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يهنئ الأقباط بصوم الميلاد المجيد

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:22 م
البابا تواضروس الثانى يهنئ الأقباط بصوم الميلاد المجيد عظة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط بمناسبة صوم الميلاد الذى يبدأ يوم الأحد المقبل.
 
وجاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، الذي عقده مساء اليوم في كنيسة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، ونوه قداسته إلى أن صوم الميلاد هو الصوم الأول في السنة الكنسية، بينما نختم به السنة الميلادية. وأضاف: "جيد أن نختم السنة بالصوم والصلاة، ونبدأ السنة الجديدة بالصوم والصلاة أيضًا".
 
وكرم قداسته مجموعة من المتميزين علميًا من أبناء قطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، مشيدًا بتفوقهم العلمي، وأكد قداسة البابا أن الكنيسة تكرم هؤلاء كنوع من التشجيع والدعم لهم، لأن العالم ينهض ويتقدم بجهود المتميزين في كافة المجالات ولا سيما مجالات العلم والبحث والعمل وأيضًا في مجال الخدمة الكنسية. 
 
ومن جهته أشاد نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بجهود الدولة في تطوير المنطقة الكائنة فيها كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار المنطقة أكثر من مرة أثناء تطويرها لمتابعة العمل الجاري بها بنفسه.
 
 
وقدم نيافته الشكر لقداسة البابا على زيارته للكنيسة، وهنأ قداسته بالعيد الحادي عشر لجلوسه على كرسي مار مرقس.
 
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

دخول قداسة البابا
دخول قداسة البابا

العظة الأسبوعية
العظة الأسبوعية

جانب من عظة البابا
جانب من عظة البابا

عظة البابا تواضروس
عظة البابا تواضروس

عظة قداسة البابا
عظة قداسة البابا

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عظه البابا

عظه البابا تواضروس



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