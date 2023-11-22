الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي على نظام المنازل، كالتالى: يتقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادى أو اخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادى.

- التقدم باستمارة إلكترونية و3 صور شخصية خلفية بيضاء وإرفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

- تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة.

- قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيه حسب القرار 163 لسنة 2023 م على شبكة فورى أو البريد المصرى.

- طابع دمغة فئة 2 جنيها فى حالة بيان ناجح وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج فى العام الدراسي 2024/2023 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة، عليه إرفاق بيان رسوب لاخر عام رسب به الطالب.

- خطاب الحاق على نظام المنازل من شئون الطلاب والامتحانات، ألا يقل عمر الطالب 14 سنة وألا يزيد عن 18 سنة.

- الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للاقدم و خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام - فني) او المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.

- في حالة دخول الطالب للامتحان لاول مرة يتم ارفاق بيان نجاحة بالصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج فى العام الدراسي 2024/2023 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لاخر عام رسب به الطالب.

-الطالب الناجح فى العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فنى أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.