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الأرصاد: شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.






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