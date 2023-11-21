الأرصاد: الأجواء مستقرة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.

وتابعت هيئة الأرصاد، تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.