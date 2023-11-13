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نصائح هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الالتهاب الرئوى.. تفاصيل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:56 م
نصائح هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الالتهاب الرئوى.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية هن حزمة من النصائح الهامة بمناسبة للتعامل مع الالتهاب الرئوي، والتي تضمنت:
 
-لا تتناول أدوية السعال دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية. 
-التوقف عن التحكم في الحمى باستخدام البارسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الاستيرودية، مثل الايبوبروفين إلا باستشارة مقدم الرعاية الصحية، مع مراعاة عدم إعطاء الأسبرين للأطفال. 
 
-التوقف عن التدخين، حيث يؤثر التدخين على وظائف الرئتين بشكل طبيعي، ومنها الدفاع عن الجسم من الجراثيم. 
 
-شرب السوائل بكثرة للمساعدة في تخفيف الإفرازات والتخلص من البلغم. 
 
-الحفاظ على قوة الجهاز المناعي؛ باتباع نمط حياة صحي عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على طعام صحي. 
 
-غسل اليدين بالماء والصابون، أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول لقتل الجراثيم. 
 
-الحصول على قسط كبير من الراحة، قد يحتاج المريض إلى البقاء فى السرير لفترة من الوقت. 






هيئة الدواء

هيئة الدواء المصرية

الالتهاب الرئوى



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