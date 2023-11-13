نصائح هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الالتهاب الرئوى.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية هن حزمة من النصائح الهامة بمناسبة للتعامل مع الالتهاب الرئوي، والتي تضمنت:

-لا تتناول أدوية السعال دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية.

-التوقف عن التحكم في الحمى باستخدام البارسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الاستيرودية، مثل الايبوبروفين إلا باستشارة مقدم الرعاية الصحية، مع مراعاة عدم إعطاء الأسبرين للأطفال.

-التوقف عن التدخين، حيث يؤثر التدخين على وظائف الرئتين بشكل طبيعي، ومنها الدفاع عن الجسم من الجراثيم.

-شرب السوائل بكثرة للمساعدة في تخفيف الإفرازات والتخلص من البلغم.

-الحفاظ على قوة الجهاز المناعي؛ باتباع نمط حياة صحي عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على طعام صحي.

-غسل اليدين بالماء والصابون، أو معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول لقتل الجراثيم.

-الحصول على قسط كبير من الراحة، قد يحتاج المريض إلى البقاء فى السرير لفترة من الوقت.