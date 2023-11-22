اعترافات لصى الأبواب الحديدية للمقابر تقودهما للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الدرب الأحمر، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، واعترف المتهمان فى التحقيقات بإرتكاب الواقعة وتخصصهما فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر وبيعها لتاجر خردة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى).

وباستيقافهما واستجوابهما تبين أنهما كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.