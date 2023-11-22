اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 14532 فلسطينيا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:17 م
ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 14532 فلسطينيا قصف غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

كما أسفر القصف الإسرائيلى عن استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة إنه فى ظل تركيز جيش الإسرائيلى على استهداف المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، كما واستهدف الجيش الإسرائيلى 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

ووفقا لآخر إحصائية بلغ عدد المفقودين فى قطاع غزة جراء قصف المبانى والمنشآت المدينة نحو 7 آلاف مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

كذلك أسفرت الحرب التى يشنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة من أكثر من شهر ونصف عن تدمير أكثر من 60% من مبانى القطاع.

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 102 من المقرات الحكومية، و266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 85 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة جزئيا 174 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وطالبت السلطات الحكومية فى غزة بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها.







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى

اليوم السابع بلس

حرب غزة

الحرب فى غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة