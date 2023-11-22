ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 14532 فلسطينيا

وكالات

أعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

كما أسفر القصف الإسرائيلى عن استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.

وقال المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة إنه فى ظل تركيز جيش الإسرائيلى على استهداف المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان 26 مستشفى و55 مركزا صحيا، كما واستهدف الجيش الإسرائيلى 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

ووفقا لآخر إحصائية بلغ عدد المفقودين فى قطاع غزة جراء قصف المبانى والمنشآت المدينة نحو 7 آلاف مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

كذلك أسفرت الحرب التى يشنها الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة من أكثر من شهر ونصف عن تدمير أكثر من 60% من مبانى القطاع.

وبلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة 102 من المقرات الحكومية، و266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 85 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة جزئيا 174 مسجدا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وطالبت السلطات الحكومية فى غزة بتزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها.