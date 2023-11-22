إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 22 حالة تعد خلال 24 ساعة، على مساحة 19.5 قيراط ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " إزالة 9 حالات بمركز أخميم على مساحة 3 قراريط، وعدد 6 حالات بمركز طما بمساحة 8.5 قيراط، وعدد 6 حالات بمركزي " البلينا، والمنشاة " بمساحة 6 قراريط، وحالة إزالة واحدة بمركز المراغة على مساحة 270 متر مربع، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.