اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا.. ضحايا ومفقودون بانهيار أرضى فى ألاسكا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:02 ص
أمريكا.. ضحايا ومفقودون بانهيار أرضى فى ألاسكا انهيار أرضى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون بولاية ألاسكا الأمريكية إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ويُعتقد أن 3 آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي حدث على الطريق السريع الرئيسي في جزيرة بجنوب شرق ألاسكا.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف مسؤولون إن منحدراً جبلياً وعراً انهار، على طول الامتداد الساحلي لطريق زيموفيا السريع في رانجل بولاية ألاسكا، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوبي جونو، عاصمة الولاية، كما أصيب شخص واحد.

وقال أوستن ماكدانيال، المتحدث باسم إدارة السلامة العامة بالولاية، إن موظفي الطوارئ عثروا على جثة فتاة في عملية بحث أولية عن ناجين، وتم إنقاذ امرأة أخرى من تحت الأنقاض.

وأضاف ماكدانيال، في بيان، أنه تم العثور في وقت لاحق على جثتين أخريين في المنطقة، ويُعتقد أن 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعد انتهاء البحث.

وقالت شانون مكارثي، المتحدثة باسم وزارة النقل بالولاية، إن عدة انهيارات أرضية أخرى حدثت في جزيرة برنس أوف ويلز بجنوب رانجل، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

 







انهيار أرضى

ألاسكا

جزيرة برنس

رانجل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة