أستراليا تشكر مصر لدعم المدنيين بغزة.. ومسئول: أصدرنا 860 تأشيرة لفلسطينيين

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت الحكومة الأسترالية مئات التأشيرات المؤقتة للفلسطينيين خلال الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار إسرائيل في قصفها لغزة، حيث وافقت الخارجية الاسترالية في الفترة من 7 أكتوبر الى 20 نوفمبر على 860 تأشيرة للفلسطينيين الذين لهم صلات باستراليا.

وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن سوى عدد قليل من الذين حصلوا على التأشيرات من الخروج من منطقة الحرب، وقال وزير الخارجية الأسترالي بيني وونج: "الوضع لا يزال صعبا للغاية"

ووفقا لصحيفة دايلي ميل، أكدت وونج أن 67 شخصًا، من بينهم أستراليون ومقيمون دائمون وعائلاتهم، عبروا إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي خلال الليل.

وقالت للصحفيين: "هذه هي المجموعة الثانية التي تعبر هذا الأسبوع بعد أن ساعدنا 31 شخصا على عبور الحدود يوم الاثنين .. ويحصلون على الدعم من قبل الموظفين القنصليين في القاهرة"، وتابعت انه تم تسهيل مغادرة 127 استرالي ومقيم في البلاد وعائلاتهم حتى الآن.

وتابعت: "كنا نرغب في خروج جميع الأستراليين والمقيمين الدائمين مع عائلاتهم البريئة في غضون أيام، لكننا ندرك أن هذا وضع صعب للغاية .. لقد تعاملت ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن أيضًا مع مصر، فيما يتعلق بمعبر رفح في أكثر من مناسبة، وأريد أن أعرب علنًا مرة أخرى عن شكري لمساعدتهم في تمكين هذا المعبر".

وقالت وونج إن الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات أسترالية يخضعون لفحوصات أمنية مناسبة، واضافت : "لقد خضع هؤلاء الأشخاص لنفس عمليات التفتيش الأمني من قبل قوة الحدود الأسترالية والسلطات، كما هو متوقع من أي طالب للحصول على تأشيرة".

تم الكشف اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام مقابل إطلاق سراح 50 رهينة في غزة، بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

وقالت وونج إن وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام كان "خطوة مهمة وضرورية"، وفي نهاية المطاف يجب على الجميع العمل من أجل "سلام دائم وطويل الأمد" وأضافت: "لقد دعت أستراليا باستمرار إلى إطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية وحماية أرواح المدنيين".