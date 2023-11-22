هدنة 4 أيام.. بنود اتفاق الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل.. إنفوجراف

كشفت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها، فجر الأربعاء، التفاصيل الكاملة حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه الاتفاق يتم بموجبه إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الحركة حماس وتل أبيب، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى كافة مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى القطاع.



الهدنة



هدنة بين حماس واسرائيل

- التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام مع الجانب الإسرائيلى بدءا من الخميس

- وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال فى كل مناطق غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى القطاع

- إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين بسجون الاحتلال دون سن 19 عاماً

- إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً

- ضمان حرية حركة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب بشارع صلاح الدين

- وقف حركة الطيران فى جنوب غزة على مدار 4 أيام

- وقف حركة الطيران فى شمال القطاع لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى 4:00 مساء

- يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد فى كل مناطق قطاع غزة