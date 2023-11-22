آداب طنطا تنظم ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة حياة"، بهدف حث الطلاب وقطاع الشباب على المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية، وآثاره الإيجابية على الحياة السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن القومى لمصر، چ تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية،

خلال كلمته أكد الدكتور ممدوح المصرى أن هذه الندوة تأتى إيمانا بأهمية المشاركة الانتخابية التى تكمن فى أهمية شعور المواطن بمدى تأثير صوته فى العملية الانتخابية والتى تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع.

كما حث جميع الطلاب على المشاركة الفعالة للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتوجيه رساله لكل دول العالم بأن مصر دولة مستقرة، وعنوان الأمن والامان فى محيطها الإقليمى وأن شبابها قادر على تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن

وأضاف الدكتور عبدالرزاق الكومى، وكيل الكلية، أن أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى المحلى تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا استقرار الوطن، والدفع لدخول الاستثمار الأجنبى المباشر والغير مباشر، مؤكدًا أننا واثقين دائما فى وعى الشعب المصرى العظيم وإدراكه للتحديات التى تواجه وطننا الحبيب فى الظروف الراهنة.

حضر الندوة الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر فيها الدكتور عبدالرزاق بسيونى الكومى أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة الدكتور أحمد العربى منسق عام البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية وعددا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجمع من الطلاب والطالبات بالكلية.