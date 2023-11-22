الانتخابات الرئاسية.. 20 مركزا انتخابيا و9 لجان عامة بمحافظة جنوب سيناء

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن ومديرى المديريات وممثلى الجهات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمناقشة تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ كل ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 20 مركز انتخابى و9 لجان عامة باجمالى عدد ناخبين 99249 ناخبا.

ووجه بتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسى الخشبية أمام كل مركز انتخابى لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة إلى توفير عدد 3 كرسى متحرك بكل مركز انتخابى لذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها على الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابى، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابى، وخط تليفون ارضى، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.