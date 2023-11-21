4 مشروبات وتوابل تدفيك فى الجو البارد.. أبرزها القرفة

كتبت فاطمة خليل

احتساء كوب من مشروبك المفضل هو أحد الأجواء الشتوية التي تساعد في تدفئة جسمك في الجو البارد، وهناك بعض الأعشاب والتوابل التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالدفء، بحسب موقع "herbs".

وغالبًا ما تحتوي العلاجات العشبية على زيوت أساسية تولد الدفء عند تناولها، وتتمتع بجميع الأعشاب والتوابل الموسمية بتاريخ طويل من الاستخدام التقليدي لمواجهة تأثير البرد وتقليل الأعراض التي تتفاقم في البرد.

مشروبات تساعدك على الشعور بالدفء

الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب التي تساعد على هضم الطعام، فضلاً عن تعزيز الدورة الدموية لدينا، ويساعد ذلك على تدفئة الجسم وكذلك الأطراف مثل اليدين والقدمين.

يمكنك إضافة الزنجبيل إلى طعامك أو تناول كوب ساخن من شاي الزنجبيل لإبقائك دافئًا طوال الليل.

القرفة

من الأعشاب الشتوية الشهيرة بسبب تأثيراتها الهضمية الدافئة وطعمها اللذيذ، وتساعد القرفة على دعم عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية، وكذلك في أي حالة تشعر فيها بالبرد

تحمي القرفة الجهاز الهضمي، فهى مليئة بالزيوت العطرية الحلوة والمحفزة التي تنشط وتدفئ الجسم.

تتناسب القرفة بشكل جيد مع الزنجبيل، ويمكن شربهما معً، حيث يوفر شاي الزنجبيل والقرفة طريقة سريعة لجلب الدفء إلى الجسم.

الفلفل الأسود

يُعرف الفلفل الأسود بملك التوابل، وهو يضيف نكهة للأطعمة، بل أيضًا لأنه يعمل كمادة حافظة ويضيف الحرارة إلى الطبق.

من المعروف أنه يزيد من تدفق الدم وقدرة الجسم على البقاء دافئًا بفضل مركباته النشطة بيولوجيًا، وأهمها البيبيرين.

للبيبرين أيضًا تأثير إيجابي على التوافر الحيوي للمغذيات، لذلك عند إضافة الفلفل إلى وجبتك، فإنك تزيد من كمية العناصر الغذائية الممتصة في مجرى الدم، وهذا يجعله مفيدًا في حالات ضعف الشهية والامتصاص.

القرنفل

القرنفل دافئ ومنشط للعقل والجسم ومفيد للأشخاص الذين يعانون من برودة الأطراف.

يمكن استخدامه على نطاق واسع في وصفات الطعام والشراب للمساعدة في الشعور بالدفء، ولهذا السبب ستجد غالبًا هذه التوابل الدافئة في العديد من الوصفات الشتوية الموسمية.

الكركم

من أكثر التوابل شهرةً وبحثًا على نطاق واسع وشائعة الاستخدام في العالم يساعد على زيادة درجة حرارة جسمك.