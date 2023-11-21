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28 نوفمبر الحكم فى استئناف زوج مذيعة على حبسه بمصرع جاره ضحية عقر كلب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:20 م
28 نوفمبر الحكم فى استئناف زوج مذيعة على حبسه بمصرع جاره ضحية عقر كلب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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حجزت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الثلاثاء استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لجلسة 28 نوفمبر للنطق بالحكم.
 
وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، قد حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
 
 
 






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كلب المذيعة

الشيخ زايد

جنح مستانف

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