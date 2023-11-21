10 معلومات عن تفعيل دور المدرسة فى تعزيز قيم المواطنة لدى الطلاب

كتب ـ محمود طه حسين

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، البرنامج التدريبي حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي".

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة.

- تم تنفيذ وتفعيل برنامج دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام من الأحد وحتى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجارى.

- يهدف البرنامج إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

- البرنامج يشتمل على تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

- تم تدريب المعلمين ومديرى المدارس على البرنامج ودورهم فى نقل ووضع آليات تنفيذية على ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب.

- يسعى البرنامج إلى تنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية من خلال عقد ندوات ورحلات، وكتابة موضوعات التعبير؛ لتوعيتهم بإسهامات الدولة.

- تأتى أهمية البرنامج في تحقيق الوعي المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة من خلال منحهم المعلومات الصحيحة والموثقة.

- تتضمن الفئات المستهدفة لهذا البرنامج مديري المدارس، ومعلم واحد وإخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، والمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والإخصائيين.

- تضمن اليوم الأول ادللتدريب حول "الوعي والمواطنة". واليوم الثاني يركز على "التربية الإيجابية".

- يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي "خطة عمل Action Plan‏".

- يتم تنفيذ البرنامج التدريبي دون تحمل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية وتم إعداد الحقيبة التدريبية بمعرفة الادارة العامة لشئون القيادات التربوية.