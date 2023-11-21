وكيل تعليم قنا: تجهيز 286 مدرسة كمقرات للانتخابات الرئاسية

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه تم الانتهاء من تجهيز 286 مدرسة كمقرات انتخابية، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى مراجعة المقار المخصصة للانتخابات والتأكد من توافر خطوط التليفونات والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

جاء ذلك خلال الأجتماع الذى ترأسه الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية، وأسامة قدوس مصطفي، مدير إدارة العلاقات العامة، وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي، وأحمد أبو الفضل، مدير إدارة الإحصاء بالمديرية.

وشدد السيد، على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التى ستتخذ مقرات إنتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، مطالباً بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان،مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها، وكذلك بتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابية تيسيراً عليهم.

وأشار وكيل الوزارة، خلال الاجتماع إلى سرعة حصر عدد المدارس المعرضة لخطر للسيول وأماكنها وتوفير مدارس بديلة لنقل الطلاب إليها بنفس مواصفات المدارس المعرضة للسيول ونفس عدد الفصول وذلك للوقوف على الإجراءات المتبعة من قِبل الجهات المختلفة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة ضمن الخطة التى أعدتها المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث وللتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة والسيول.