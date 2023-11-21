وكيل تعليم الأقصر يتفقد بعض المدارس بعد اختيارها كلجان بانتخابات الرئاسة

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بعض المدارس المختارة كمقار لجان للانتخابات الرئاسية بإدارة الطود التعليمية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه الدكتور صبري خالد عثمان، بضرورة الاعتناء بجاهزية هذه المقار من حيث نظافتها ومن حيث تأمين الغرفات، إذ أنها لابد أن تكون مؤهلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية بوقتٍ كاف، وعلى هامش الجولة تفقد خالد قاعة تدريبية بإدارة البياضية المخصصة حالياً لتقديم البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي".

كما زار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بعضاً من الفصول الدراسية حيث أدار حواراً مع الطلاب مناقشاً إياهم مفهوم المواطنة، وماهية علاقة الفرد بوطنه وما ينظمها من حقوق وواجبات، والتقى أثناء جولته بإدارة الطود الدكتور محمود رزق رئيس مجلس ومدينة الطود، كما استقبله بإدارة البياضية سعاد ربيع مدير الإدارة.

وكانت قد نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "صوتك مستقبلك..انـزل وشـارك"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بهدف توعية طلبة الثانوية العامة للمشاركة فى الإنتخابات المقبلة، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث شارك الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، في فعاليات الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة محمد حساني مدير المكتبة، وأكد على إنه تستهدف الندوة طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة، بغرض توعيتهم بقضية المشاركة في الانتخابات المقبلة.