اليوم السابع
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وزير الرى يشارك فى اجتماعات المجلس العربى للمياه بالسعودية الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:00 ص
وزير الرى يشارك فى اجتماعات المجلس العربى للمياه بالسعودية الأربعاء المقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار

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يشارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والتى ستعقد فى الفترة من 22-23 نوفمبر الحالى " الأربعاء والخميس"، بالعاصمة السعودية الرياض  تحت شعار " التنمية المستدامة فى المنطقة العربية الهدف السادس.. التحديات والفرص".
 
وشارك الدكتور عارف غريب  رئيس قطاع شئون مياه على مدار يومى 19-20) نوفمبر في الاجتماع الثاني والعشرون للجنة الفنية العلمية للمجلس، وذلك لمتابعه القرارات الوزارية السابقة وجهود الدول العربية في تنفيذها وأهمها تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي وكذلك دعم الأمانة الفنية لمبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود .
 
وأوضح الجانب المصري بتوضيح أهمية ومجالات عمل المبادرة، ويعقب هذه الاجتماعات التحضيرية اجتماع المكتب التنفيذي الذي تشارك فيه مصر.
 
 
 






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