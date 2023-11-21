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وزير الثقافة الفلسطينى السابق: الاحتلال يستهدف تدمير الآثار بغزة.. فيديو

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:18 م
وزير الثقافة الفلسطينى السابق: الاحتلال يستهدف تدمير الآثار بغزة.. فيديو الدكتور إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطينى السابق، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلى تقوم على التدمير الممنهج لكل أشكال الحياة فى غزة، بما فى ذلك البعد التاريخى والحضارى.
 
 
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروج للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن غزة من أقدم مدن العالم، ولديها مخزون كبير جدا من الآثار التاريخية، نتيجة كل ما مرت به من ظروف وتحولات تاريخية، وهي تحتضن قبر جد الرسول هاشم بن عبد مناف وفيه مسجد جد الرسول.
 
وأوضح أن القسمة المسيحية لغزة عظيمة جدا، وبها إحدى أقدم كنائس العالم، والتي قصفها الاحتلال وارتكب فيها مجزرة، لأنه يريد تدمير البعد الحضارى ليكمل سياسته العنصرية في الإبادة، لأن الإبادة لا تستهدف العنصر البشري فقط بل كل المعالم التي تدل على الهوية الفلسطينية.
 
وشدد على أن الصمود الفلسطيني هو ما يتحدى آلة الإبادة الإسرائيلية الهمجية، وهذا يحتاج دعما وإسنادا عربيا وإسلاميا لفضح كل جرائم الاحتلال الإسرائيلى.






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