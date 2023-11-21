وزارة النقل: القطار الكهربائى الخفيف ينفذ على 5 مراحل

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن القطار الكهربائى الخفيف LRT يتم تنفيذه على 5 مراحل بطول 111 كم تقريبا، وإجمالى 20 محطة، وهى: لمرحلة الأولى بطول 65.63 كم وعدد 11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (تم افتتاحهما للجمهور فى 3/7/2022).

ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20.4 كم من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" تشمل ورشة لتخزين القطارات ، والمرحلة الرابعة من بعد محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات "2 علوية +1سطحية"، والمرحلة الخامسة بطول 5.5 كم وصولاً الى المنطقة الصناعية بالعاصمة الادارية.

ويعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة...." علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع " الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة / مطروح " في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة" وقد تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كافة محطات المشروع لتشجيع ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.