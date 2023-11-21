اليوم السابع
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وزارة العدل تشارك فى معرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية.. صور

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:37 ص
وزارة العدل تشارك فى معرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية.. صور مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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شاركت وزارة العدل، في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بتوجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل، ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل:
 
- وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد وكذلك توكيلات الشهر العقاري.
 
- مشروع تحويل الكلام الشفوى إلى محرر مقروء.
 
- حقيبة التوثيق المتنقل.
 
- مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.
 
والجدير بالذكر أن مشاركة وزارة العدل في هذا المعرض، تأتى للمرة الثالثة في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى مجال التقاضى، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.
 
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (1)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (1)

مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (2)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (2)

مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (3)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (3)

مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (4)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (4)

مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (5)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (5)

مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (6)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (6)

مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (7)
مشاركة وزارة العدل بمعرض القاهرة بمشروعاتها التكنولوجية (7)

 







وزارة العدل

معرض القاهرة للتكنولوجيا

المشروعات التكنولوجيا بوزارة العدل

حقيبة التوثيق



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