التعليم: ربط تطوير الثانوية بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ولا تغيير بالامتحان

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير الثانوية العامة سيكون فيها ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي، وسيتم عمل حوار كبير مجتمعي، ونبحث نظم التقييم والمناهج، مشددا على أن امتحانات الثانوية العانة هذا العام كما دون تغيير.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ممارسة الأنشطة مهمة للطلاب، وقد يحقق نشاط معين نواتج تعلم لا يحققها المنهج، مضيفا أن مسئولية الدول إعداد قادر على النجاح في المستقبل خاصة أن عهد الوظائف انتهى، ونحتاج رائد أعمال قادر على الابتكار والإبداع.

وأشار الوزير إلى أن التعليم مر بمراحل كتير من الحفظ إلى إنتاج المعرفة، ثم إنتاج الإبداع، والنجاح يأتى بنجاح، ولكن تم قصر التعليم في الحصول على شهادة علشان نعدى السنة الدراسية ولكن الحقيقة فالتعليم يحتاج إلى مهارات وتنمية الثقة بالنفس ودورنا في الوزارة تنمية مهارات الطلاب، وريادة الأعمال هي من أجل اكتشاف مهارات الطلاب، مضيفا أن هناك قرار وزاري من العام الماضى ، هناك نشاط بحثي لمشروعات بحثية في المشكلات التي تواجه الطلاب، وهي تنمي مهارات الطلاب في بحث مشكلاته والتعبير عنها، مضيفا أن تطوير التعليم مستمر واللي كان ينفع من20 سنة مينفعش حاليا، وهناك مصطلحات لريادة الأعمال وربطها مع المواد الدراسية.

جاء ذلك خلال ندوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعنوان "دوري ريادة الأعمال" التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT" بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.