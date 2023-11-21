ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 21/11/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:18
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 2:40
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:51
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:53 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:40
وقت صلاة الظهر 11:29
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:18
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