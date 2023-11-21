نصائح الأرصاد لكبار السن والأطفال خلال تقلبات الطقس

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أجواء مائلة للبرودة صباحا وأثناء فترات الليل، وذلك فى ظل انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة درجات الحرارة الصغرى والتى تصل على القاهرة الكبرى 18 درجة .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين بسبب انخفاض درجات الحرارة ، حيث أكدت أنه يفضل أصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل .

وتابعت : ️أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

️وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.