"نبكى من أجلكم".. طيار إندونيسى يتضامن مع راكب فلسطينى.. فيديو

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطيار إندونيسي وهو يعبر عن دعمه لراكب فلسطینی على متن إحدى الرحلات إلى إندونيسيا، وقد لقي المقطع رواجاً كبيراً على منصات التواصل، وتفاعل معه كثيرون.

وقام الطيار الإندونيسي باحتضان الراكب الفلسطيني وتحدث إليه بلكنة عربية ضعيفة، وقال للراكب الفلسطيني: "من أين أنت؟"، ليرد الراكب الفلسطيني: "أنا من فلسطين"، ليقوم الطيار الإندونيسي باحتضانه وهو يردد: "ما شاء الله!".

ثم قال له: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة، اللهم احفظ أهل فلسطين وأهل غزة، إن شاء الله. أنا أبكي لأجلهم، اللهم انصركم جميعاً".

وأضاف الطيار الإندونيسي وهو ينظر إلى الراكب الفلسطيني: "آلام بداخلنا من أجلكم، اللهم انصركم، اللهم ثبّتكم، وسنصلي في الأقصى إن شاء الله".