نائب محافظ الدقهلية: تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، اجتماعا بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وياسر عنتر مدير عام الحسابات، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، وأشرف عبد القادر مدير الصناديق الخاصة، ومحمد أحمد إبراهيم مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، ومشاركة ممثلي قطاع الضرائب العامة وسكرتيرى عموم الوحدات المحلية، ومسئولي الشئون المالية والادارية والتعاقدات بالوحدات المحلية، واستهدف الاجتماع متابعة تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية بدلا من الفواتير الورقية، وذلك فيما يخص الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية لكافة الجهات، وذلك حرصا علي حقوق الجميع.

وفي هذا الصدد أكد نائب محافظ الدقهلية، سرعة التسجيل في منظومة إصدار الفواتير الإلكترونية، من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق مع قطاع الضرائب العامة لتحقيق المستهدف، وذلك في إطار جهود الدولة لحوكمة المعلومات المالية للخدمات المقدمة من قبل الوحدات المحليةعلي مستوي المحافظة.

وفي ذات السياق، أكد نائب محافظ الدقهلية سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، خلال اسبوع علي الاكثر في هذا الشأن، وذلك تمشيا مع حزمة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مشيرا لضرورة ان يكون هناك مسئول مختص من كل وحده محلية للمركز او المدينة او الحي لمتابعة تلك الاجراءات بالتنسيق مع الضرائب العامة.