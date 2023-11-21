اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بدلا من الورقية..

نائب محافظ الدقهلية: تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:18 م
نائب محافظ الدقهلية: تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وياسر عنتر مدير عام الحسابات، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، وأشرف عبد القادر مدير الصناديق الخاصة، ومحمد أحمد إبراهيم مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، ومشاركة ممثلي قطاع الضرائب العامة وسكرتيرى عموم الوحدات المحلية، ومسئولي الشئون المالية والادارية والتعاقدات بالوحدات المحلية، واستهدف الاجتماع متابعة تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية بدلا من الفواتير الورقية، وذلك فيما يخص الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية لكافة الجهات، وذلك حرصا علي حقوق الجميع.
 
وفي هذا الصدد أكد نائب محافظ الدقهلية، سرعة التسجيل في منظومة إصدار الفواتير الإلكترونية، من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق مع قطاع الضرائب العامة لتحقيق المستهدف، وذلك في إطار جهود الدولة لحوكمة المعلومات المالية للخدمات المقدمة من قبل الوحدات المحليةعلي مستوي المحافظة.
 
وفي ذات السياق، أكد نائب محافظ الدقهلية سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، خلال اسبوع علي الاكثر في هذا الشأن، وذلك تمشيا مع حزمة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مشيرا لضرورة ان يكون هناك مسئول مختص من كل وحده محلية للمركز او المدينة او الحي لمتابعة تلك الاجراءات بالتنسيق مع الضرائب العامة.
 
IMG-20231121-WA0004 (1)
جانب من اجتماع نائب محافظ الدقهلية
 
IMG-20231121-WA0003 (1)
مناقشة حوكمة الفاتورة الإلكترونية
 
IMG-20231121-WA0007
محافظ الدقهلية يناقش تطبيق الفاتورة الإلكترونية
 






الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية

الفاتورة الالكترونيه

وزارة المالية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة