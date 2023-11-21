21 منفذًا لبيع السلع المخفضة في الدقهلية بمعدل منفذ لكل مركز

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى أنه تم افتتاح 21 معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بنطاق المحافظة، بمعدل معرض بكل مركز من المراكز بالمحافظة، وأضاف بأن المعارض تم تجهيزها لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر توجيهاته إلى كل المراكز التى تم افتتاح منافذ البيع فيه إلى تحويلها إلى منافذ دائمه، وليست مؤقته واستمرار عمليه البيع بأسعار مخفضة طوال العام، واضاف أن إجمالى عدد المنافذ والشوادر على مستوى المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).

كما أشار "المحافظ" إلى أنه يتم بيع السلع الأساسية والاستراتيجية فى جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% و30% تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء وتشمل (الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).