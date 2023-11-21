وقال بيريتشيفسكي- في تصريح صحفي، ردا على سؤال بهذا الخصوص، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه "يجب توجيه هذا السؤال إلى السلطات الإسرائيلية، لكن كل القيود على أساس الجنسية تعتبر تمييزا غير مقبول على الإطلاق".

وكانت البنوك الإسرائيلية قد بدأت، في 13 نوفمبر الجاري، في الحد من المعاملات على حسابات الأوراق المالية للروس، حتى في حال وجود جوازات سفر إسرائيلية لديهم.