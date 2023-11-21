مصر رئيسا لفريق الخبراء الحكوميين المكلف بصياغة معاهدة لمنع التسلح فى الفضاء

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن انتخاب مصر بالإجماع لتولى رئاسة فريق الخبراء الحكوميين الذى شكله السكرتير العام للأمم المتحدة لصياغة عناصر معاهدة ملزمة لمنع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى بموجب قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن.

وأضافت الوزارة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن أعضاء الفريق انتخبوا الوزير المفوض باسم حسن مدير شئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية لتولي رئاسة الفريق الذي تمتد ولايته حتى شهر أغسطس 2024 ليقدم توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العناصر الممكنة للمعاهدة المنشودة.

يُعد انتخاب مصر لتولي هذه المهمة تقديراً دولياً لدورها القيادي في مختلف مجالات نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقف مصر من توازن وموضوعية في ظل عودة سباقات التسلح في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وذكرت وزارة الخارجية أن تشكيل فريق الخبراء يأتي في سياق الإدراك الدولي المتزايد لضرورة التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة التي يمثلها اتجاه الكثير من الدول لتطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي وتطوير أسلحة مصممة لاستهداف الأقمار الصناعية، خاصةً على ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الفضاء الخارجي التي أصبحت تمثل ركيزةً أساسية لكافة تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأقمار الصناعية في الأنشطة العسكرية، بما يجعلها هدفاً محتملاً في سياق النزاعات المسلحة، مما يجعل أي نزاع مسلح في الفضاء الخارجي أو استهداف للأقمار الصناعية أمراً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين وعلى أفق التنمية المستدامة.