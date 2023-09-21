الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يشارك بمنتدى "الفضاء 2023"

كتب محمود راغب

شارك الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، فى فاعليات المنتدى الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجى (UNOOSA)، والذى أقيم فى العاصمة فيينا.

جاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في المنتدى لمعرفة سبل الاستفادة من أنشطة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والتي تتركز حول العديد من المحاور، منها أنشطة اللجنة الدولية لأنظمة الملاحة الدولية بالأقمار الصناعية وبرنامج تطبيقات الفضاء بمجالاتها المتنوعة بما يتوافق مع احتياجات الجانب المصري.

ومن بين الأنشطة أيضا برنامج الأمم المتحدة لبيانات الفضاء من أجل إدارة الكوارث والتعامل مع الأزمات وبالأخص في بناء القدرات الوطنية في تلك المجالات، وأيضًا دعم تطوير الأُطر القانونية الوطنية في مجال الفضاء.

كما تم استعراض أهم الأنشطة و مجالات العمل للجنة الأمم المتحدة للإستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS) خاصة الأنشطة المتوقعة خلال العام 2024 للجنتين الفرعيتين (القانونية) و(العلمية والفنية).