مصرع مسن غرقا بالمسقى وطفل بالترعة فى حادثين بطما ودار السلام سوهاج

لقى عامل زراعى يبلغ من العمر 51 سنة مصرعه غرقا عقب سقوطه بالمسقى المائى، أثناء قيامه برى أرضه الزراعية بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى.

بينما شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج غرق طفل في السادسة من العمر مصرعه غرقا عقب سقوطه بإحدى الترع المجاورة لمنزله دائرة المركز، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى بطما، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين الأول من مستشفي دار السلام المركزي يفيد بوصول المدعو أمام ح م د51 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال نجله المدعو عادل ا ح م 19 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بأن والده المذكور وأثناء قيامه بري أرضه الزراعية سقط بالمسقي المائي مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهه جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية

وجاء البلاغ الثانى بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول الطفل إسماعيل ا م م 6 سنة تلميذ ومقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

بسؤال والده المدعو أحمد م م ب 41 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة أمام المنزل إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفي وجود شبهه جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم العرض على النيابة العامة التي أجرت شئونها وصرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعتين.