وقال الناجون من غرق السفينة إن طفلين كانا من بين المفقودين، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وكانت الفتاة المتوفاة من بين 45 شخصا انتشلتهم السلطات الإيطالية، لكنها توفيت وهي في طريقها إلى الجزيرة.

وهذا هو الأحدث في سلسلة طويلة من كوارث قوارب المهاجرين التي وقعت قبالة الجزيرة الواقعة في أقصى جنوب إيطاليا، والتي غالبا ما تكون أول ميناء توقف للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

وكانت لامبيدوزا مركز الاهتمام الدولي في الأشهر الأخيرة بسبب الارتفاع الكبير في عدد قوارب المهاجرين التي تصل هناك.

وفي المجمل، وصل 1087 شخصا إلى لامبيدوزا يوم أمس الاثنين على متن قوارب المهاجرين، وظل 907 أشخاص في النقطة الساخنة للمهاجرين في الجزيرة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بعد نقل 187 إلى بورتو إمبيدوكلي في صقلية في وقت متأخر الليلة الماضية.