إيطاليا: وصول 144 مهاجرًا لجزيرة لامبيدوزا الصقلية

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أكدت مصادر أمنية إيطالية وصول 144 مهاجرًا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة.

وقالت المصادر في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) الاثنين إن هناك امرأتين في الشهرين السابع والثامن من الحمل من بين المهاجرين الذين وصلوا إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي بين الليل الماضية وفجر اليوم.

وأضافت أن 50 مهاجرًا تمكنوا من الرسوّ على سواحل الجزيرة بشكل مباشر، والذين تعقبهم عناصر الشرطة وأوقفوهم بمنطقة كالا مادونا، بينما اعترضت زوارق الدورية التابعة لقوات خفر السواحل والشرطة المالية قاربين صغيرين آخرين يحمل كل منهما 47 شخصًا من بينهم 8 نساء و4 قاصرين أيضًا.



وأشارت إلى أن المهاجرين أعلنوا أنهم قادمين من ساحل العاج، والكاميرون، وغينيا، وجامبيا، ومالي، ونيجيريا والسنغال، وأنهم انطلقوا من تونس وليبيا.