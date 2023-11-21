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مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية: مصر تواصل دورها المحوري في أزمة غزة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:42 م
مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية: مصر تواصل دورها المحوري في أزمة غزة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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قال مصدر مصري مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة. 

 

وقال المصدر مصري إن هناك اتفاق تهدئة بين فلسطين وإسرائيل يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة، مضيفا أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراح إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.
 
وأضاف المصدر خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن اتفاق التهدئة فى غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة، مؤكدا أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة.






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